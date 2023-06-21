В пещерах Крыма поселились тысячи летучих мышей

Чем заброшенные каменоломни привлекают загадочных животных?

Над головой - словно ожившие своды пещеры. Одна большая масса, которая постоянно движется, шуршит и издает тонкий пронзительный писк. В этой колонии три тысячи особей! Только беременные самки и молодняк. Рукокрылы ежегодны прилетают в заброшенные каменоломни Опукского заповедника выращивать потомство.

"Это остроухая ночница, тот редкий вид, который населяет наш катакомбный комплекс и увеличивается в численности на протяжении трех лет", - указывает Игорь Сикорский, научный сотрудник ФГБУ "Заповедный Крым".

В последние годы в заповеднике стали все чаще замечать и другие виды. Встречается степная ночница и даже подковонос. Раньше его видели здесь только зимой.

Летучие мыши прилетают в заповедник со всего Крыма и даже из соседних регионов. Эти катакомбы на горе Опук известны еще с античных времен. Когда-то здесь был город Киммерик. А еще это место очень напоминает описанный в "Одиссее" Гомера вход в царство Аида. И летучие мыши – тому доказательство. Висят головой вниз, значит - смотрят в сторону загробного мира, так говорили древние греки. Но китайцы считают этих животных символом счастья. А индейцы Южной Америки сравнивают их с образом возрождения.

В Европе, правда, всегда летучих мышей ассоциировали с дьяволом. А с конца 19 века благодаря роману Брэма Стокера про Графа Дракулу их стали называть кровососами. Впрочем, здесь больше легенд, чем правды. Среди 1300 видов летучих мышей пьют кровь только три. В России они не встречаются. Наши - борцы с вредителями.

"Подавляющее большинство - это насекомоядные виды. Причем они потребляют ночных насекомых, особенно вредные для сельского и лесного хозяйства. Это и бабочки ночные, совки, пяденицы, медведицы – много разных видов, которые являются карантинными вредителями", - рассказал Александр Иваницкий, научный сотрудник Карадагской научной станции ФИЦ ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАН.

Ученые проводят подсчет численности особей, отслеживают их перемещения и особенности поведения. Но не чаще, чем раз в месяц. Чтобы не распугать краснокнижных животных, в заповеднике даже частично ограничивают доступ к катакомбам.

"Режим тишины вводили специально, чтобы отдыхала территории заповедника. Чтобы звери меньше боялись людей", - отметил Анатолий Захарченко, старший государственный инспектор по охране заповедника ФГБУ "Заповедный Крым".

Летом туристы могут любоваться розовым озером и розовыми скворцами. И не беспокоить дневной сон ночных обитателей вспышками фотоаппаратов. Воспитание потомства - процесс длительный. Детеныши, появившиеся на свет в конце мая, встанут на крыло только к августу.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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