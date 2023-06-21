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Житель Хабаровского края задержан за поддержку ВСУ

10:31
  • среда
  • 21 июня 2023

Возбуждено уголовное дело о госизмене

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены. Об этом в среду, 21 июня, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
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В ведомстве уточнили, что мужчина оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России — он переводил деньги иностранному благотворительному фонду для приобретения ВСУ дронов, тепловизионных прицелов, боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске. Женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем Службы безопасности Украины.

Кроме того, по делу о госизмене арестовали трех ученых Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН. Сотрудники института написали открытое письмо в поддержку коллег. В Кремле заявили, что видели письмо, но отказались давать какие-либо комментарии во время расследования и напомнили, что человек может быть признан виновным только по решению суда.

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