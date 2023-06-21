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В Запорожье предотвратили покушение на представителей власти

10:30
  • среда
  • 21 июня 2023

Преступники работали на Украину

В Запорожской области предотвращено покушение на представителей органов власти.

Как сообщили в ФСБ, в Мелитополе задержана группа диверсантов, которую завербовали спецслужбы Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности в Запорожье.

Кадры задержания опубликовал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Преступники намеревались совершить покушение на госслужащих с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). В ходе обысков по месту жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли инструкции и компоненты для изготовления СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Расследование продолжается, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

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