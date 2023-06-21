Бразилия направила спецпосланника в Москву и Киев для мирного урегулирования

Бразильский президент призывает к прекращению огня

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в среду, 21 июня, рассказал, что направил специального посланника Селсу Аморима в Москву и Киев в целях поиска мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Как заявил политик в интервью Corriere della Sera, "обе страны думают, что могут победить военным путем — я с этим не согласен". По мнению да Силвы, "слишком мало людей говорят о мире", тогда как "срочно необходимо, чтобы Россия и Украина нашли общий путь к миру".

Президент Бразилии рассказал о планах обсудить эту проблему во время своей встречи с папой Римским Франциском в Ватикане.

В мае Луис Инасио Лула да Силва поделился с Владимиром Путиным впечатлениями от участия в саммите G7 в Хиросиме. Телефонный разговор президентов Бразилии и России состоялся по инициативе бразильской стороны. Бразильский лидер изложил российскому коллеге свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что этот диалог по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами.

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