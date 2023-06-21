Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ромы Габбасова

Мальчику нужен дорогостоящий препарат

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение на лечение 12-летнего Ромы Габбасова.

Еще в пять лет мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Начались годы постоянной борьбы за жизнь: химиотерапия, потом - рецидив, операция по пересадке костного мозга, многочисленные осложнения, которые Рома мужественно преодолел. Но сейчас врачи опасаются, что болезнь может снова вернуться. Чтобы избежать этого, Роме нужен препарат стоимостью почти 3 миллиона рублей. И благодаря вам у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Телеканал "ТВ Центр" и WorldVita продолжают сбор средств на лечение 6-летнего Ибрагима Мамаева. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Ему требуется срочная терапия и трансплантация костного мозга. Чтобы помочь мальчику перенести эту сложную процедуру, необходима специальная подготовка и дорогие препараты.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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