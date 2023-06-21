Брюссель счел Киев достойной заменой России в поставках важного сырья

Также Украина могла бы стать крупным центром хранения энергоносителей, считают в ЕК

Украина для Евросоюза может полностью заменить поставки российского критически важного сырья. Такое заявление сделал заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович.

По утверждению европейского чиновника, "у Украины есть 21 из 30 необходимых для ЕС материалов" из перечня критически важного сырья. При этом он не уточнил, о каких именно материалах и товарах может идти речь.

Также Шефчович вырази мнение, что Украина могла бы стать крупным центром хранения энергоносителей, поскольку в ее распоряжении находятся самые большие подземные хранилища газа в Европе — 33 млрд кубометров, пишет Politico.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%. При этом глава евродипломатии выразил уверенность в том, что Москве не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу в закупках энергоносителей.

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