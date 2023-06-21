Украинские военные идут в бой под воздействием различных веществ, утверждает Алаудинов

Украинские военные идут в контрнаступление под действием биологического оружия, которое на них испытывает Запад, и не скрывают этого. Такое заявление сделал командир российского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.

Как заявил военный в эфире "Соловьев Live", государства НАТО испытывают на украинских бойцах "все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата".

При этом украинские солдаты по прошествии действия препаратов сдаются в плен, а "более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами", рассказал Алаудинов.

Москва неоднократно предупреждала мировое сообщество об опасности реализации Соединенными Штатами военно-биологических программ. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Пентагон работает над получением популяции мелких животных, способных переносить опасные заболевания, в частности, ВИЧ и гепатит B.

США уже получили культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В. На это указывает наличие патента на беспилотник, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.

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