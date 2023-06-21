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В Калининградской области объяснили отказ от отрядов теробороны

11:23
  • среда
  • 21 июня 2023

Эксклав надежно защищен

Калининградская область не нуждается в привлечении гражданских лиц к территориальной обороне.

Регион надежно защищен силами Балтийского флота, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Калининградской области со всех сухопутных сторон окружена странам НАТО: на северо-востоке регион граничит с Литвой, на юге - с Польшей.

"Калининградская область надежно защищена <…> у региона есть все силы и средства, чтобы "сдерживать любые помыслы соседей", - отметил Лысков.

Ранее власти Псковской области, которая граничит с двумя странами НАТО – Эстонией и Латвией, объявила о проведении работ по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности.

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