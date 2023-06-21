ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил рассмотреть введение статьи в УК за поджоги травы

11:40
  • среда
  • 21 июня 2023

Лесные пожары приводят к огромному ущербу, нередко гибнут люди

Правительству России предписано до 1 августа изучить вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин.
Человеческий фактор: как справиться с лесными пожарами

Также глава государства поручил обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации в апреле — мае 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В мае на совещании президента с правительством глава МЧС Александр Куренков рассказал, что только в Курганской области лесными пожарами уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли, эвакуировано более двух тысяч человек.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ряд мер, которые помогли бы не допустить подобных трагедий в будущем. Среди них — усиление ответственности за намеренные поджоги, в настоящее время за это предусмотрен только штраф.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тушение степного пожара
Тушение степного пожара
Горящая сухая трава
Горящая сухая трава
Жители тушат степной пожар
Жители тушат степной пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.