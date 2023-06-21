Путин поручил рассмотреть введение статьи в УК за поджоги травы

Лесные пожары приводят к огромному ущербу, нередко гибнут люди

Правительству России предписано до 1 августа изучить вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин.

Также глава государства поручил обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации в апреле — мае 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В мае на совещании президента с правительством глава МЧС Александр Куренков рассказал, что только в Курганской области лесными пожарами уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли, эвакуировано более двух тысяч человек.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ряд мер, которые помогли бы не допустить подобных трагедий в будущем. Среди них — усиление ответственности за намеренные поджоги, в настоящее время за это предусмотрен только штраф.

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