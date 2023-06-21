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ЦБ предостерег от выводов о неуязвимости российской экономики

12:17
  • среда
  • 21 июня 2023

К ним могут подтолкнуть позитивные итоги 2022 года

Экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости. Такое заявление сделала в среду, 21 июня, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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По ее словам, российская экономика быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работы частного сектора, индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов.

Однако для того, чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, необходимо обеспечить низкую инфляцию — это залог долгосрочных инвестиций, привлечения с рынка финансирования по комфортным ставкам, подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина также указала на потенциал для наращивания роли институтов развития в вопросе финансирования стратегических важных для страны направлений, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что, несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Он подчеркнул, что власти "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств".

Белорусский лидер Александр Лукашенко указывал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

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