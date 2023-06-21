Сергей Левкин: Строительство школы на 725 мест началось в ТиНАО

Она откроется в поселении Сосенское

В ТиНАО началось строительство школы на 725 мест.

Она расположится в поселении Сосенское по адресу: проспект Куприна, земельный участок 30/9, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Общая площадь школы составит 12,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже разместятся медицинский блок, пищеблок, столовая, актовый зал и библиотека. На втором этаже – два спортивных зала, учебные кабинеты для младших классов. Третий и четвертый этажи займут аудитории для средних и старших классов.

Помимо этого, на третьем этаже появится многофункциональный информационный библиотечный центр, ИТ-полигон и специализированные учебные помещения.

Отмечается, что на втором этаже будет два универсальных трансформируемых спортивных зала, оснащенных разделительным занавесом на электрическом приводе, и учебные кабинеты Кроме того, на третьем этаже появится начала 2023 года на территории ТиНАО уже построили детский сад в поселении Рязановское, детский сад и школу в поселении Сосенское и детский сад рядом с корпусом школы №2094 в поселении Мосрентген.

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