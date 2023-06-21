Второй вестибюль действующей станции "Печатники" БКЛ метро готов более чем наполовину

Ведется сооружение фундамента для переустройства входной группы

Готовность монолитных конструкций объединенного вестибюля, который обеспечит вход на действующую станцию "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии, оценивается в 56%. Об этом в среду, 21 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что продолжается строительство второго вестибюля – ведется сооружение фундамента для переустройства входной группы, продолжается монтаж металлического перекрытия наземного уровня вестибюля.

На станции БКЛ "Печатники" предусмотрены два вестибюля – первый входной вестибюль, который позволяет пассажирам попасть на станцию БКЛ и перейти на платформу Печатники МЦД-2 с Шоссейной улицы, был открыт для пассажиров в составе первого пускового этапа. Строящийся объединенный вестибюль обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что строящийся вестибюль расположен на месте бывшего эвакуационного выхода со станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро. Над платформой станции "Печатники" ЛДЛ возводятся основные конструкции нового помещения для инженерного оборудования электрощитовых и вентиляционных шахт, попадающих под демонтаж. На прежнем месте будет устроена пассажирская зона с турникетами. Также в рамках строительства нового вестибюля проводится реконструкция лестничного спуска на платформу станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

Кроме того, на базе станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро создается ТПУ, который объединяет две станции метро, железнодорожную платформу и автобусные маршруты.

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