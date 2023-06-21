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Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО

12:24
  • среда
  • 21 июня 2023

Их опыт и навыки найдут применение

Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1) рассказали о своем желании защищать страну с оружием в руках.

По словам одного из пришедших, для него не стояло вопроса о том, ехать в зону СВО или нет.

"Я из семьи, скажем так, офицеров, поэтому это не обсуждается", - сказал он.

"Хочу постоять за свою Родину, за свое Отечество", - добавил другой будущий контрактник.

Еще один мужчина выразил уверенность в том, что его опыт и навыки найдут применение в зоне СВО.

"Принял решение, что нужно съездить, помочь ребятам. Моя помощь, я считаю, будет там полезна. И мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там", - сказал он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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