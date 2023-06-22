Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Идеальный день для составления бюджета

Овны

Есть повод для радости: звезды готовят сюрприз, касающийся денег. Вы сможете заработать больше обычного, правда, для этого нужен очень серьезный настрой.

Тельцы

Представители знака, работающие с буквами и цифрами, сегодня проведут один из самых удачных дней июня. Всех остальных ждут успешные переговоры, встречи или переписки.

Близнецы

Звезды принесут события, которые вы не сможете игнорировать, но и афишировать их нельзя. Информация, полученная сегодня по секрету, окажется важной.

Раки

Сегодня вы способны делать публичные заявления или выступать в роли ведущего мероприятия. Красноречие и обаяние не подведут, но могут появиться завистники и льстецы.

Львы

Венера, Луна и Лилит сошлись в вашем знаке и никто не знает, что они замышляют. Лилит означает карму или теневую сторону личности, поэтому внимательность не повредит.

Девы

Положительные сдвиги произойдут у тех, кто собирается в отпуск или дальнюю поездку. В то же время будьте осторожны с хейтерами, врагами и недоброжелателями.

Весы

Появятся очень интересные новости, касающиеся работы или учебы, общественной деятельности. Опирайтесь на коллектив и собственное трудолюбие, и вы не проиграете.

Скорпионы

Вступайте в брак, заключайте договоры - сегодня все написанное обретает большую силу. Но только в том случае, если речь не идет о карьере или браке по расчету.

Стрельцы

Поддержка идет к вам из семьи: это может быть и материальная помощь, и мудрый совет от более взрослых. А вот учеба и путешествия в этот день вызовут стрессы и потери.

Козероги

В каждом из вас проснется творец, который захочет попробовать новый стиль: одежду, прическу, цветовую гамму. Поэкспериментируйте сначала в каком-нибудь приложении.

Водолеи

Сегодня идеальный день для составления бюджета для ремонта или покупки жилья, мебели, вещей для дома. Вы проявите фантазию и при этом умудритесь быть практичными.

Рыбы

Вы как самостоятельная единица сегодня способны на большие победы. Но только не ищите того, на кого можно опереться, имейте смелость быть одиночкой.

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