Premier оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах c ЛГБТ

На четыре миллиона рублей

Онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах, где демонстрируются ЛГБТ-отношения.

Решение вынес Мещанский суд Москвы. Согласно протоколу, кинотеатр поставил фильмам "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы" ограничение "16+" не ограничивая доступ к ним по времени.

В результате суд признал онлайн-кинотеатр виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП России и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в отношении российских онлайн-кинотеатров Start и Premier завели протоколы о распространении среди детей ЛГБТ-материалов. Как сообщил РБК, претензии регулятора связаны исключительно с маркировкой, а не пропагандой ЛГБТ.

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