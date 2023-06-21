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Premier оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах c ЛГБТ

12:34
  • среда
  • 21 июня 2023

На четыре миллиона рублей

Онлайн-кинотеатр Premier за отсутствие плашки "18+" в фильмах, где демонстрируются ЛГБТ-отношения.

Решение вынес Мещанский суд Москвы. Согласно протоколу, кинотеатр поставил фильмам "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы" ограничение "16+" не ограничивая доступ к ним по времени.

В результате суд признал онлайн-кинотеатр виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.2.21 КоАП России и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в отношении российских онлайн-кинотеатров Start и Premier завели протоколы о распространении среди детей ЛГБТ-материалов. Как сообщил РБК, претензии регулятора связаны исключительно с маркировкой, а не пропагандой ЛГБТ.

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