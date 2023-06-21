Песков прокомментировал атаку дронов ВСУ на Подмосковье

Атака была сорвана

Российские средства радиоэлектронной борьбы справились со своей задачей во время сегодняшней атаки украинских беспилотников в Московской области. Такое заявление сделал в среду, 21 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля указал, что беспилотники в Подмосковье были нейтрализованы, но детали операции "нужно спрашивать у Министерства обороны".

Компетентные органы ведут расследование по факту атаки украинских дронов, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что ВСУ использовали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа с намерением провести террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Однако все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.

До этого киевский режим уже предпринимал безуспешную попытку атаки дронами на столичный регион. Российский лидер Владимир Путин после этого подчеркнул, что Киев выбрал путь запугивания граждан России, что является явным признаком террористической деятельности, тем более что целью атаки были мирные объекты. При этом глава государства отметил, что российская система ПВО сработала удовлетворительно.

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