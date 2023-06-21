Кремль объяснил изменение сроков саммита Россия – Африка

Причины носят технический характер

Сокращение сроков проведения саммита Россия – Африка объясняется причинами технического характера. Об этом в среду, 21 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля пояснил, что произошла "нюансировка" программы саммита, который должен был проходить с 26 по 29 июля. В итоге было решено, что мероприятия проведут 27 и 28 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявлял, что диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжаться, в том числе и на саммите Россия – Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Он выразил уверенность в том, что второй саммит Россия – Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества России с африканскими партнерами во многих областях.

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