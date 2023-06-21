Собянин открыл два участка МСД от Шоссейного проезда до станции "Курьяново" МЦД-2

Строительство шло вблизи жилой застройки и рядом с железнодорожными путями

Открытие магистрали улучшит доступность четырех районов: Марьино, Люблино, Текстильщики и Печатники. Это порядка 650 тысяч жителей. А также обеспечит связь с развивающейся территорией бывшей промзоны Курьяново и зоной перспективного развития "Южный порт".

Строительство двух участков Южного направления Московского скоростного диаметра началось осенью 2019 года. Первый - от улицы Полбина до станции МЦД-2 "Курьяново".

"Особенность была в том, что здесь были раньше гаражи, которые сносились, порядка 2000 гаражей. Данной дороги до этого не существовало, соответственно, люди проезжали по улице Шоссейной, проезжали на улицу Полбина. Был светофорный объект", - рассказал руководитель строительства Александр Копченко.

Теперь от "Курьяново" к Шоссейной улице можно будет проехать прямиком и без светофоров.

Второй участок соединил Курьяновский бульвар и улицу Полбина, он идет вдоль железнодорожных путей.

"При вводе в эксплуатацию данного участка мы разгрузили эти улицы. Обеспечили транспортную связь между районами Печатники, Люблино, Марьино. И самое главное - мы обеспечили беспрепятственное, бессветофорное движение от Шоссейной до Курьяновского бульвара", - отметил руководитель строительства участка Очир Эрендженов.

Строительство участков велось вблизи жилой застройки. Здесь также идут поезда второго диаметра, расписание которых не должно было зависеть от работ поблизости. И при этом нужно было еще совместить графики двух проектов. Но объекты удалось сдать на полгода раньше срока.

"Южное направление Московского скоростного диаметра - самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве. И, пожалуй, за всю историю транспортного дорожного строительства в Москве - один из самых сложных. Общая строительная протяженность около 100 км: 55 искусственных сооружений, эстакады, тоннели. Чтобы построить такие сооружения, конечно, требуется высокий профессионализм, огромные затраты труда. Тем не менее Южное направление строится высокими темпами. На сегодняшний день готовность уже 70 процентов. И я надеюсь, что к осени все Южное направление МСД будет построено. Сегодня запускаем два участка", - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

С открытием движения нагрузка на Шоссейную улицу снизится на треть, на улицу Полбина - почти на четверть. В составе участков четыре эстакады общей протяжённостью почти 2 км: две основного хода в районе станций МЦД-2 "Люблино" и "Перерва" и две эстакады съезда - со скоростного диаметра на Третье кольцо и на МСД в сторону Каширского шоссе.

Реконструировали прилегающую территорию, высадили деревья, для пешеходов построили подземный переход. Обновили и более 320 километров инженерных коммуникаций.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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