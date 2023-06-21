Первые пассажиры протестировали электрические речные трамвайчики на Москве-реке

Круглогодичный водный маршрут запустили накануне

Поездка на речном трамвайчике - это, конечно, абсолютно новое ощущение от дороги. С собой можно взять кофе и что-то на перекус. На турникетах оплатить поездку картой "Тройка". Здесь предусмотрена площадка для велосипедов и колясок. А внутри, с одной стороны, еловая обстановка (здесь много столиков, чтобы поработать), с другой- сплошная романтика. Этому способствуют в том числе панорамные окна. Со всех сторон есть на что посмотреть.

Первый маршрут пока небольшой - от причала "Киевский" до "Сердца столицы". Трамвайчики идут с промежуточными остановками - причалы "Трехгорный", "Сити-Багратион", "Кутузовский". Выйти можно на любой.

"Решил попробовать, а мне как раз еще по пути. И панорама, и такая атмосфера, и удобство. Едешь домой с комфортом", - делится впечатлениями пассажир.

А еще - с ощущением, что этот вид транспорта не загрязняет воду и воздух столицы. Трамвайчик полностью на электрическом ходу.

Перевозить пассажиров трамвайчики будут круглый год. Судна легко могут ходить по ледяной крошке и даже пробивать десятисантиметровую толщу льда.

"Это уникальные лодки, которые полностью собраны на территории России, полностью отечественная сборка, особенно двигатель, винты. Лодка вмещает до 50 пассажиров", - уточнил Владислав Султанов, руководитель ГКУ "Организатор перевозок".

В салоне есть все необходимое для комфортной поездки - USB-зарядки, санузлы, медиаэкраны. По мере готовности инфраструктуры длина маршрута будет увеличиваться. В конце года запустят еще одно направление - от причала "Печатники" до остановки "Автозаводский мост". Всего в работе будет задействовано 21 судно. Оплатить поездки, как и любой другой городской транспорт, можно не только "Тройкой". Доступны все способы - банковские карты, телефоны и биометрия.

"До конца августа стоимость поездки составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей в выходные. С 1 сентября цена проезда будет 150 рублей в любой день. Владельцы абонементов "Единый" без лимита поездок на 90 и 365 дней могут пользоваться речным транспортом совершенно бесплатно", - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена, советник заммэра Москвы по вопросам транспорта.

До 23 июня включительно платить за поездку не придется вообще никому. Единственное неудобство - придется отстоять большую очередь, потому что желающих ознакомиться с новым видом столичного транспорта очень много.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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