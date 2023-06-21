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Московские специалисты спасли изувеченную детьми ежиху

15:22
  • среда
  • 21 июня 2023

Эта история оказалась не только о жестокости, но и о доброте

Выжить после того, что случилось с этой колючей пациенткой, настоящее чудо, уверяют специалисты. Под специальным легким наркозом для животных килограммовую ежиху тщательно изучают под аппаратом УЗИ и на рентгене. Узнав из новостей ее печальную историю, в ветклинике готовились к худшему.

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Кадры не для слабонервных засняла камера видеонаблюдения в подмосковном селе Фаустово. Двое мальчиков сначала играют ежом в футбол, ударяя со всей силы по живому мячу, затем прыгают на животное сверху, а потом бьют палкой. Узнав о поводе шумного детского веселья под их окнами, хозяева того самого дома с видеокамерой были в ужасе. Ежика забрали на свой участок. О случившемся написали в соцсетях.

"Ежик был неподвижный. Непонятно, жив он или мертв. Поверхностное дыхание. Потом ежик моргнул, я поняла, что он живой. И моя основная задача была довезти его до ветеринара", - рассказывает Ирина Астахова.

Она была первой, кто откликнулась на пост и помчалась помогать. Оказалось, ежиха - местная любимица, ее знали и подкармливали не один год. Несчастное животное женщина отвезла в Москву - в Центр реабилитации мелких млекопитающих.

По ней и не скажешь, что пережила такое. Георгина, как здесь назвали ежиху, с интересом принюхивается к новым запахам, от еды не отказывается, рассказывает Мария Синькова. Зоолог Биологического музея МГУ все свободное время посвящает попавшим в беду диким зверушкам - ежам, белкам, хорькам, летучим мышам. У многих - своя грустная история, но с таким основательница реабилитационного центра столкнулась впервые.

"Ее спас вес - то есть она достаточно тяжелая, в плотной форме. Это ее спасло от довольно сильных травм, она была свернута в довольно плотный комок", - объясняет Синькова.

"В боковой проекции у нее просматривается перелом грудной клетки. Это просто боль какое-то время, потом зарастает, и качеству жизни это никак не мешает. Все остальные кости у нее на удивление целы", - отмечает Алесей Первов, ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным 26:29.

Ежиху, когда переломы зарастут, специалисты рекомендуют выпустить в среду, где она обитала с рождения. Там ей будет комфортно, а после работы, проведенной местными полицейскими, наверное, и безопасно.

"Сотрудниками полиции несовершеннолетние установлены и опрошены в присутствии родителей. Ими оказались местные жители 2012 и 2015 годов рождения. Они поставлены на профилактический учет. В отношении родителей подростков за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию составлены административные протоколы", - сообщили в МВД по Московской области.

Осознавали ли дети, какую боль причиняют зверьку? Была это жестокая игра или они просто выплескивали какие-то свои накопившиеся обиды?

"Здесь мы говорим не про жестокость, а про такую иерархию, кто сильнее - тот и прав, и если родители объясняют детям что-то с позиции "я сильнее, потому я прав", то дети себя ведут так же по отношению к тем, кто слабее, к животным в том числе", - отметила Ольга Никитина, психолог, специалист по работе с детьми, подростками и со взрослыми.

Эта история оказалась не только о жестокости, но и о доброте, благодаря которой несчастную Георгину удалось спасти. А пожертвований, отправленных для нее неравнодушными людьми в реабилитационный центр, с лихвой хватит и на ее лечение, и на помощь другим животным.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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