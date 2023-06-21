В Москве подвели итоги социологического исследования олимпиады "Я - профессионал"

Проект направлен на поддержку талантливой молодежи из разных регионов

Сегодня в Москве подвели итоги масштабного социологического исследования олимпиады "Я - профессионал" о взаимодействии студентов и работодателей на российском рынке труда, передает "ТВ Центр".

Как рассказали на пресс-конференции, проект направлен на поддержку талантливой молодежи из разных регионов. Олимпиаду проводят уже в шестой раз. За это время в ней поучаствовали больше миллиона человек.

Победители получили возможность продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в крупной компании. "Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Мы решили, что пришел тот самый момент, чтобы узнать про представление наших участников про идеальную работу. Про то, как они оценивают свои карьерные перспективы. Какая сфера для них является наиболее предпочтительной. Насколько они удовлетворены качеством образования, насколько оно способствует выходу на рынок труда. Какие у них вообще жизненные ориентиры. С точки зрения "хочу работать - не хочу работать". И чего они ждут от государства", - отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" Валерия Касамара.

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