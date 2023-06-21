Украинские пленные рассказали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Украинские военные сдаются в плен

Российские военные не только обороняют Артёмовск, но и ведут авиаразведку в украинском тылу на этом направлении. Украинские военные почти каждый день пытаются выводить на передовые рубежи бронетанковые группы. Преодолеть заградительный огонь из ствольной и реактивной артиллерии не могут. Лишь немногочисленным ДРГ удаётся изредка выйти на городские окраины.

Отмечаются наступательные действия российской армии на линии Сватово-Кременная. А также в направлении Купянска и Лимана. К этому ВСУ, судя по всему, оказались не готовы, потому что сообщается об отступлении на нескольких участках.

Провалом оборачивается и наступление украинских частей на южном направлении. Наиболее ожесточённые бои идут в районе Времевского выступа. Украинскую технику, в том числе поставленную из-за рубежа, сжигает российская авиация. Но в этом случае удалось захватить трофей: практически живой американский колёсный броневик M-ATV.

Кроме того, нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области.

Поняв, что бронетанковые удары фактически бесполезны, украинская армия теперь старается без надобности не вводить западную технику в зону поражения российской артиллерии. Километры до передовой отряды ВСУ преодолевают пешком и зачастую понеся потери в результате прямого боестолкновения, остатки подразделений сдаются в плен.

По заявлению пленных, в среднем выведены из строя до 70 процентов украинских подразделений. Отсюда и активизация мобилизационных мероприятий на Украине. Алексея Куприенко задержали на выходе их магазина. Без проведения военной подготовки отправили на фронт.

"Случаи дезертирства у нас были такие. Но сзади наших позиций постоянно стоят Нацгвардия, СОБР. И у них есть команда, если мы отходим, стрелять на поражение", - рассказал он.

Людей, судя по всему, всё равно не хватает. В Ивано-Франковской области, где действует всеобщая мобилизация, мужчины, не вставшие на учёт в военкомате, больше не могут пользоваться медицинскими услугами в условиях стационара. Более того, все лечебные учреждения области теперь обязаны ежедневно утром сообщать в военкоматы о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые обратились в больницы в рамках оказания экстренной медицинской помощи.

Дмитрий Гусев, Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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