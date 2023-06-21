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Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

13:09
  • среда
  • 21 июня 2023

К осени магистраль будет построена

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).

Речь идет об участках от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 "Курьяново". Строительство завершено на шесть месяцев раньше срока. В настоящий момент готовность южного направления МСД составляет 70%, к осени магистраль будет построена. Общая его протяженность составит около 100 километров.

"Южное направление Московского скоростного диаметра - самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве, и, пожалуй, за всю историю транспортно-дорожного строительства в Москве - один из самых сложных", - сказал Собянин.

В составе участков построены четыре эстакады общей протяженностью 1,86 километра, выполнена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. Всего построено и реконструировано 16,6 километра дорог. Также возведен подземный переход и установлены защитные экраны с целью снижения уровня шума вдоль основного хода МСД.

Открытие двух участков позволит улучшить транспортное обслуживание юго-восточных районов Москвы с общим числом жителей порядка 650 тысяч человек.

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