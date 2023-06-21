Песков ответил на планы Бразилии прислать спецпосланника в Москву и Киев

Россия и Бразилия поддерживают диалог

Со стороны Москвы поддерживается диалог с бразильской стороной, контакты сохраняются. Об этом в среду, 21 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать инициативу президента Бразилии по поиску мирных путей урегулирования конфликта на Украине.

Песков рассказал, что "конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет", сообщает ТАСС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее рассказал, что направил специального посланника Селсу Аморима в Москву и Киев в целях поиска мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Как заявил политик, "обе страны думают, что могут победить военным путем — я с этим не согласен". По мнению да Силвы, "слишком мало людей говорят о мире", тогда как "срочно необходимо, чтобы Россия и Украина нашли общий путь к миру".

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