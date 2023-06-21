Блиновская рассказала суду о сотрудничестве со следствием

Блогеру вменили неуплату налогов в особо крупном размере

Создатель "Марафона желаний" Елена Блиновская выступила в среду, 21 июня, на заседании суда по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Блогер заявила, что с первого дня задержания признала вину и активно сотрудничает со следствием.

Что касается возможного нарушения Блиновской условий домашнего ареста — ей запрещено использовать интернет, но в соцсетях обвиняемой появлялись новые посты — блогер заверила, что ее Telegram-канал взломали, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что основными схемами уклонения от уплаты налогов, которые использовались блогерами, являются так называемые схемы искусственного дробления бизнеса.

Злоумышленники создают видимость ведения бизнеса несколькими хозяйствующими субъектами, которые находятся на льготных режимах налогообложения. При этом в действительности авторы этой схемы не имеют права на получение таких налоговых льгот, указал Бастрыкин.

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