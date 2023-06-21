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Собянин: Москва выполнит все социальные обязательства и планы развития

13:37
  • среда
  • 21 июня 2023

Все ключевые программы города, в том числе и социальные, продолжают работать

Все социальные обязательства и планы развития в столице будут выполнены. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью изданию "Комсомольская правда".

Как уточнил градоначальник, на 2023 год в столичный бюджет заложили рост на 4,5%. По факту отмечается рост доходов на 6-7%. Собянин подчеркнул, что это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит: бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены.

Мэр отметил, что Москва в 2022 году выполнила все планы по доходам бюджета, несмотря на санкционное давление. Все ключевые программы города, в том числе и социальные, продолжают работать. С января 2023 года выросли столичные выплаты и пособия.

Ранее Сергей Собянин в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" рассказал, что очень важно уделять внимание социальной поддержке москвичей, делать ее более адресной, более ощутимой — именно этим столичные власти занимались все эти годы. Несмотря на экономические ограничения, город должен сохранить и приумножить эту систему, подчеркнул мэр. Кроме того, столичные власти сохранят социальную направленность своей политики. По словам Собянина, пришла пора "серьезно заняться обновлением материальной базы".

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