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Подводный беспилотник снял новые кадры повреждений "Северных потоков"

14:08
  • среда
  • 21 июня 2023

СП-2 пострадал меньше, чем СП

Подводный беспилотник снял новые кадры с поврежденными российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Видео опубликовал немецкий телеканал RTL. На место подрыва выехала съемочная группа, а также норвежский исследователь и представитель датских спецслужб. Источник издания сообщает, что "Северный поток-2" пострадал гораздо меньше, чем "Северный поток".

СП-2 был подорван небольшим взрывным устройством весом в несколько килограммов. Труба переломала лишь в одном месте, в отличие от СП-1. Там образовалась брешь длиной 250 метров, а обломки трубопровода разбросаны по дну на большом расстоянии друг от друга.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
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