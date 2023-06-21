Блиновская просидит под домашним арестом еще месяц

Заверения блогера в раскаянии не помогли

Пресненский суд Москвы в среду, 21 июня, продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

Блогер, по ходатайству следствия, проведет под домашним арестом еще как минимум месяц — до 26 июля, сообщает РИА Новости.

Во время заседания суда Блиновская заявила, что с первого дня задержания признала вину и активно сотрудничает со следствием. Что касается возможного нарушения Блиновской условий домашнего ареста — ей запрещено использовать интернет, но в соцсетях обвиняемой появлялись новые посты — блогер заверила, что ее Telegram-канал взломали, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Тем не менее, судья счел необходимым удовлетворить ходатайство следователя и оставить меру пресечения в виде домашнего ареста в силе еще на месяц. Кроме того, Блиновской по-прежнему запрещается использовать мобильную связь и интернет.

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