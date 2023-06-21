ЦИК обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела России

Комиссия прокомментировала заявления Брюсселя о выборах в новых регионах

Высказывания представителя Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано о выборах в новых регионах России являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении ЦИК России, опубликованном в среду, 21 июня.

Стано охарактеризовал предстоящие в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выборы нарушением норм международного права.

ЦИК в ответ выразил сожаление в связи с тем, что "подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине", сообщает ТАСС.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что в четырех новых регионах России хотят провести выборы в органы власти разных уровней одновременно со всей страной — в единый день голосования 10 сентября. Она отметила, что для принятия решения по этому поводу провели все необходимые консультации и соответствующие процедуры.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 24 субъектах в ходе избирательной кампании 2023 года. Элла Памфилова заявила, что тех, кто готов провести ДЭГ, определят не позже середины июня.

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