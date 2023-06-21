Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Оно идет "медленнее, чем хотелось бы"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проблемах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, оно "продвигается медленнее, чем хотелось бы". Одна из причин – это минирование 200 000 квадратных километров территории страны.

"Некоторые люди думают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так <…> На карту поставлены жизни людей", - сообщил украинский лидер в интервью BBC.

Зеленский также признал, что на Украину оказывается давление по поводу результатов контрнаступления. Однако Киев намерен продвигаться на поле боя так, как считает нужным. Кто именно оказывает на Украину давление, Зеленский не уточнил.

"Вне зависимости от того, как далеко мы продвинемся в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт", - добавил президент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ходе контрнаступления столкнулась с хорошо подготовленной обороной России – с минными полями и окопами.

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