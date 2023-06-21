Россия продолжает спецоперацию

В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступательных действий на южноднецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом в среду, 21 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.

Российские военные успешно противостоят этим попыткам противника. В частности, на запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области.

Потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть БМП, 13 боевых бронированных машин и другая военная техника. На донецком направлении уничтожено до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

Ранее командир российского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что государства НАТО испытывают на украинских бойцах "все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата". При этом украинские солдаты по прошествии действия препаратов сдаются в плен, а "более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что украинские бойцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной России – с минными полями и окопами. В результате ВСУ во время контрнаступления сталкиваются с серьезными проблемами.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии "продвигается медленнее, чем хотелось бы", причем одной из причин он назвал минирование 200 000 квадратных километров территории страны.

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