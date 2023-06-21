Главком ВМФ заявил о необходимости строить корабли "не быстро, а немедленно"

Это уже происходит, подчеркнул военный

Специальная военная операция продемонстрировала, что необходимо ускориться и строить новые корабли нужно "не быстро, а немедленно". Такое заявление сделал в среду, 21 июня, главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) Николай Евменов.

Адмирал рассказал, что это "уже делается": в 2023 году ВМФ России примет в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщает РИА Новости.

При этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отмечал, что проектно-конструкторские бюро ОСК по заданию Минобороны России разрабатывают проекты новых кораблей с учетом практики специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Ранее Николай Евменов рассказал, что имя "Дмитрий Донской" с честью будет нести строящийся на "Севмаше" атомный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения. Так будет обеспечена традиционная преемственность в ВМФ, когда наименования кораблей переходят к новым их поколениям.

Прекращение боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера, который сейчас носит название "Дмитрий Донской", по словам источника, вызвано выработкой активной зоны его ядерного реактора.

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