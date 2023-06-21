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Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

15:24
  • среда
  • 21 июня 2023

Комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой заступит на боевое дежурство в ближайшее время

Армия и флот должны развиваться и решать боевые задачи. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов. Российский лидер заверил, что производство и совершенствование новейших образцов бронетехники будет продолжаться.
Путин: F-16 будут гореть на Украине так же, как танки Leopard

"В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - сказал глава государства.

Путин также рассказал, что комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой заступит на боевое дежурство в ближайшее время. Кроме того, власти продолжат поставки в войска ударных БПЛА и будут форсировать их выпуск.

"Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях", - отметил российский лидер (цитата по РИА Новости).

По словам президента, Россия продолжит развитие ядерной триады. "Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", - отметил Путин.

Ранее президент России заявил, что у ВСУ шансов нет и не будет: в случае поставок Украине самолетов F-16, они будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

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