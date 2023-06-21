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Шойгу: армия сделает все для обеспечения безопасности России

15:15
  • среда
  • 21 июня 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Вооруженные силы России сделают все, что необходимо для обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны. Такое заявление сделал в среду, 21 июня, российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
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В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла встреча президента России Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. На ней также выступил глава Министерства обороны.

Обращаясь к выпускникам, Шойгу посоветовал им смело внедрять в боевую подготовку личного состава опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции. Министр напомнил, что от них потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что обеспечение безопасности мирного населения российских регионов — это главная задача, которая стоит перед властями.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные меры обеспечения безопасности.

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