Путин рассказал о гордости всей России за участников спецоперации

Страна поддерживает бойцов, подчеркнул президент

Вся Россия и весь наш многонациональный народ поддерживают доблестных российских воинов и гордится верными сынами и дочерьми Родины. Такое заявление сделал в среду, 21 июня, глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Глава государства напомнил, что в ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность страны и ее право на суверенное развитие. Они также отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине, цитирует президента РИА Новости.

Ранее Путин отметил заслуги бойцов СВО во время церемонии вручения государственных наград, которую проводит в Кремле. Он заявил, что "сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа". Глава государства подчеркнул, что мы отдаем должное стойкости всех участников спецоперации, сражающихся за Россию, и гордимся их доблестью и отвагой.

Президент также указывал, что в нынешнее непростое время единство и теплое отношение к Родине объединяют общество и служат опорой героям на спецоперации.

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