Собянин отметил рост популярности продуктов Московского инновационного кластера

Подано около 55 тысяч заявок

Более 140 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе Московского инновационного кластера (МИК). За время работы проекта подано около 55 тысяч заявок на поддержку от города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Услуги и сервисы МИК доступны как технологическим компаниям, так и людям, желающим развивать инновации. За время работы проекта поступило порядка 55 тысяч заявок на поддержку от города. Также пользуются популярностью технологические конкурсы", - написал мэр.

Собянин отметил, что открыта целая линейка сервисов для тех, кто создает стартап: например, программы по трансформации идей в бизнес и привлечению инвестиций, занятия по охране авторского права. По словам мэра, в "Академии инноваторов" помогают создать технологический бизнес с нуля: сформировать бизнес-модель, изучить аудиторию, зарегистрировать юрлицо и выйти на пилотные тестирования и первые продажи.

Всего на цифровой платформе 19 сервисов, они направлены на поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций во всей России.

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