Bloomberg: ЕС не нашел правовых оснований для конфискации российских активов

В Европе обсуждали использование активов России для восстановления Украины

Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. Об этом говорится в документе, который в среду, 21 июня, цитирует Bloomberg.

В Брюсселе сочли незаконной конфискацию замороженных или обездвиженных активов России только на том основании, что они подпадают под ограничительные меры ЕС.

Кроме того, источники утверждают, что в ряде крупных мировых банков боятся ответных шагов Москвы в случае конфискации российских активов, что навредит интересам этих кредитно-финансовых организаций.

25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что государства — члены Евросоюза сообщили о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России. При этом Виганд не уточнил, каков объем средств Центробанка, замороженных в каждой конкретной стране Евросоюза.

Украина настаивает на изъятии российских активов, замороженных Западом в рамках санкций, для последующей передачи Киеву на "восстановление страны". Украинские власти утверждают, что спецоперация России нанесла им ущерб в размере 400 млрд долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"