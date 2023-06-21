Bloomberg: ЕС не нашел правовых оснований для конфискации российских активов

В Европе обсуждали использование активов России для восстановления Украины
Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным. Об этом говорится в документе, который в среду, 21 июня, цитирует Bloomberg.
В Брюсселе сочли незаконной конфискацию замороженных или обездвиженных активов России только на том основании, что они подпадают под ограничительные меры ЕС.
Кроме того, источники утверждают, что в ряде крупных мировых банков боятся ответных шагов Москвы в случае конфискации российских активов, что навредит интересам этих кредитно-финансовых организаций.
25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что государства — члены Евросоюза сообщили о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России. При этом Виганд не уточнил, каков объем средств Центробанка, замороженных в каждой конкретной стране Евросоюза.
Украина настаивает на изъятии российских активов, замороженных Западом в рамках санкций, для последующей передачи Киеву на "восстановление страны". Украинские власти утверждают, что спецоперация России нанесла им ущерб в размере 400 млрд долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"