Глава МЧС доложил Путину о помощи людям после ЧП на Каховской ГЭС

Президент провел совещание с кабмином

До конца месяца предоставить отчет о финансировании программ помощи новым регионам России поручил правительству Владимир Путин. Президент провел сегодня совещание с членами кабинета министров.

Но сначала глава государства попросил министра по чрезвычайным ситуациям рассказать о том, как организована работа по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС.

Александр Куренков доложил, что из затопленных населенных пунктов оперативно эвакуированы более 8 тысяч человек. Они обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Для проведения восстановительных работ в Херсонскую область доставлена необходимая техника и оборудование.

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