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Путин о контрнаступлении ВСУ: иностранная техника "горит за милую душу"

16:13
  • среда
  • 21 июня 2023

С начала контрнаступления ВС России уничтожили 245 танков

ВСУ несут серьезные потери в личном составе и технике, в настоящее время наблюдается затишье. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
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По словам российского лидера, с начала украинского контрнаступления наши силы уничтожили 245 танков и более 675 бронемашин. При этом среди уничтоженной техники много иностранной, которая "горит за милую душу", отметил Путин.

"Конечно, там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

В то же время Путин отметил, что наступательный потенциал Киева пока не исчерпан, у противника имеются резервы.

В среду во время встречи с выпускниками военных вузов президент заверил, что производство и совершенствование новейших образцов бронетехники будет продолжаться.

Ранее Путин заявлял, что в случае поставок Украине самолетов F-16, они будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

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