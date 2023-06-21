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Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников

16:26
  • среда
  • 21 июня 2023

Российские регионы перенимают опыт Москвы

Депутат Мосгордумы Александр Козлов посетил столичный пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Он рассказал о том, что российские регионы перенимают опыт Москвы в организации работы таких пунктов.

"Все организовано на высоком уровне. Мы знаем, что приезжают коллеги из других субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть, как организовано это в Москве, перенять опыт. Москва показала высокий стандарт организации процесса", – сказал Козлов.

Он также пообщался с будущими контрактниками. Один из них рассказал, что сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Кроме того, будущий контрактник также высоко оценил организацию работы пункта. Депутат Козлов добавил, что работа организована в соответствии с высокими московскими стандартами.

"Как всегда чувствуются высокие московские стандарты. В одном месте человек, который пришел подписывать контракт, получает все необходимые консультации. Межведомственное взаимодействие позволяет организовать получение нужных документов, пройти медицинское освидетельствование, психологический отбор", – сказал Александр Козлов.

Кроме того, депутат заявил о важности поддержки записавшихся на военную службу.

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Депутат МГД Александр Козлов
Депутат МГД Александр Козлов
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