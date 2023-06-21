Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников

Российские регионы перенимают опыт Москвы

Депутат Мосгордумы Александр Козлов посетил столичный пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Он рассказал о том, что российские регионы перенимают опыт Москвы в организации работы таких пунктов.

"Все организовано на высоком уровне. Мы знаем, что приезжают коллеги из других субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть, как организовано это в Москве, перенять опыт. Москва показала высокий стандарт организации процесса", – сказал Козлов.

Он также пообщался с будущими контрактниками. Один из них рассказал, что сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Кроме того, будущий контрактник также высоко оценил организацию работы пункта. Депутат Козлов добавил, что работа организована в соответствии с высокими московскими стандартами.

"Как всегда чувствуются высокие московские стандарты. В одном месте человек, который пришел подписывать контракт, получает все необходимые консультации. Межведомственное взаимодействие позволяет организовать получение нужных документов, пройти медицинское освидетельствование, психологический отбор", – сказал Александр Козлов.

Кроме того, депутат заявил о важности поддержки записавшихся на военную службу.

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