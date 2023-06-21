WSJ: Зеленскому придется пойти на соглашение с Россией

"Суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев"

Режиму Владимира Зеленского по итогам контрнаступления ВСУ нужно будет идти на компромисс с Россией. К такому выводу пришел обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Уильям Галстон.

Журналист констатировал, что "суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев". "Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Ранее Зеленский в интервью западным СМИ признал проблемы с контрнаступлением. Президент Украины заявил, что оно продвигается медленнее, чем ему хотелось бы.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Киев в ходе контрнаступления столкнулся с хорошо подготовленной обороной России – с минными полями и окопами.

Африканские лидеры во время поездок на Украину и в Россию отметили необходимость гарантировать безопасность обеих стран и соблюдения их суверенитета, а также представили свой мирный план, состоящий из 10 пунктов.

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