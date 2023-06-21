ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Успеваемость американских подростков упала до минимума за 30 лет

17:59
  • среда
  • 21 июня 2023

И виной не только пандемия коронавируса

Успеваемость американских 13-летних подростков по математике и чтению упала до уровня 90-х годов.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на результаты федеральных тестов, успеваемость по математике была такой низкой только в 1990 году, а по чтению — в 2004 году.

По результатам Федерального стандартизированного теста 13-летние подростки набрали в среднем 256 баллов из 500 по чтению и 271 балл по математике. При этом три года назад средние показатели составляли 260 и 280 баллов соответственно.

Самые низкие результаты показали темнокожие подростки, коренные американцы и дети из малообеспеченных семей.

Успеваемость подростков значительно снизилась в 2019-2020 годы, во время пандемии коронавируса. Однако тенденция к снижению уровню знаний прослеживалась гораздо раньше, отмечает NYT.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Школьники в США
Школьники в США
Школьники в США
Школьники в США
Школьники в США
Школьники в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.