Успеваемость американских подростков упала до минимума за 30 лет

И виной не только пандемия коронавируса

Успеваемость американских 13-летних подростков по математике и чтению упала до уровня 90-х годов.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на результаты федеральных тестов, успеваемость по математике была такой низкой только в 1990 году, а по чтению — в 2004 году.

По результатам Федерального стандартизированного теста 13-летние подростки набрали в среднем 256 баллов из 500 по чтению и 271 балл по математике. При этом три года назад средние показатели составляли 260 и 280 баллов соответственно.

Самые низкие результаты показали темнокожие подростки, коренные американцы и дети из малообеспеченных семей.

Успеваемость подростков значительно снизилась в 2019-2020 годы, во время пандемии коронавируса. Однако тенденция к снижению уровню знаний прослеживалась гораздо раньше, отмечает NYT.

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