Названа главная сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа

Самостоятельно туристы перейти с одного судна на другое не смогут

Меньше суток - именно на такой срок остается запас кислорода у команды батискафа, застрявшего у "Титаника". В поисках задействованы пять кораблей. Надежда поднять экспедицию из глубин невредимой еще есть. Сегодня канадский самолет зафиксировал первые "подводные шумы", похожие на стук.

Между тем британское издание Daily Mail назвало главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа. Туристов можно вызволить только в том случае, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место их возможного расположения и с помощью троса доставит батискаф на поверхность. Самостоятельно туристы перейти с одного судна на другое не смогут, отмечает РИА Новости.

Поисково-спасательная операция продолжается. Для помощи в район ЧП прибыли три специальных судна. Одно из них оснащено гидролокатором бокового обзора. Объединенное командование операцией осуществляет береговая охрана США.

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