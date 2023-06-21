ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа главная сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа

17:58
  • среда
  • 21 июня 2023

Самостоятельно туристы перейти с одного судна на другое не смогут

Меньше суток - именно на такой срок остается запас кислорода у команды батискафа, застрявшего у "Титаника". В поисках задействованы пять кораблей. Надежда поднять экспедицию из глубин невредимой еще есть. Сегодня канадский самолет зафиксировал первые "подводные шумы", похожие на стук.
Времени все меньше: последние новости о поисках пропавшего в Атлантике батискафа

Между тем британское издание Daily Mail назвало главную сложность спасения пропавшего в Атлантике батискафа. Туристов можно вызволить только в том случае, если дистанционно управляемый аппарат погрузится на место их возможного расположения и с помощью троса доставит батискаф на поверхность. Самостоятельно туристы перейти с одного судна на другое не смогут, отмечает РИА Новости.

Поисково-спасательная операция продолжается. Для помощи в район ЧП прибыли три специальных судна. Одно из них оснащено гидролокатором бокового обзора. Объединенное командование операцией осуществляет береговая охрана США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
Поиски батискафа "Титан"
Поиски батискафа "Титан"
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.