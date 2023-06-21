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Немецкий телеканал: украинская авиация находится в шоковом состоянии

18:57
  • среда
  • 21 июня 2023

Украинские истребители проигрывают российским в техническом аспекте

Потери украинских авиационных частей в рамках контрнаступления крайне велики, летчики ВВС Украины пребывают в шоковом состоянии. Об этом в среду передает немецкий телеканал Ntv.
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"В этой ситуации очень сложно садиться в самолёт. Снова и снова и снова", - рассказал один из украинских пилотов западным журналистам (цитата по РИА Новости). Отмечается, что украинские истребители проигрывают российским в техническом аспекте.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ несут серьезные потери в личном составе и технике, в настоящее время наблюдается затишье. Ранее Путин заявлял, что в случае поставок Киеву самолетов F-16, они будут гореть так же, как сейчас горят танки "Леопард".

21 июня глава государства высоко оценил работу российской военной авиации, особенно подчеркнув мастерство и профессионализм летчиков. По словам Путина, пехота "всегда ждет" авиацию.

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