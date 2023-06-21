Путин встретился с выпускниками российских военных вузов. Главное

Президент поблагодарил за чрезвычайно важную работу, которую выполняют люди в погонах

Россия и ее многонациональный народ поддерживают солдат и офицеров Вооруженных сил России, которые стойко сражаются в ходе специальной военной операции, и гордятся ими. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с лучшими выпускниками военных вузов.

Георгиевский зал Кремля традиционным местом чествования лучших выпускников военных вузов является неспроста. Здесь все напоминает о подвигах и ратной славе русского солдата: монументы военным победам, мраморные доски с наименованиями полков, экипажей и батарей, фамилии героев. Те, кто сегодня собрались здесь, в ближайшее время возглавят войсковые подразделения и силовые структуры. И будь то Следственный комитет, ФСБ или Минобороны, у этих командиров-новобранцев один долг на всех: защищать граждан страны.

"В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооружённых сил России защищают наших людей, территориальную целостность России и её право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м – крымчане и севастопольцы. Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины", - сказал Путин.

Национальная оборона и безопасность - один из главных приоритетов российского государства. На укрепление и развитие армии денег не жалеют. Больше выделяется только на соцполитику. И специальная военная операция наглядно показывает, на чем нужно сконцентрировать усилия при совершенствовании наших вооруженных сил.

"Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью " Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство поступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющей стратегических ядерных сил", - рассказал Путин.

Новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиакомплексы, системы ПВО, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, беспилотники. Производство и модернизация всего этого, причем на отечественной базе, тоже будут продолжены. То, что уже поставлено в войска, заставило националистов приостановить своё широко разрекламированное контрнаступление. На фронте, по словам Владимира Путина, сейчас затишье, активных действий со стороны противника нет.

"Наши мужики "наколотили" 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьёзные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности. Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности – точнее, не только утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом", - сказал Путин.

Шансов, по словам Путина, у противника нет. И дело не только в российских вооружениях, аналогов которым в мире нет. Мужество и героизм наших бойцов, готовность командиров к отражению любых агрессивных действий - это то, что приближает победу над противником, по масштабу сопоставимым с объединившейся против СССР половиной мира во времена Второй мировой.

"Коллективный запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - заявил Сергей Шойгу.

Эти выпускники завершили обучение в то время, когда, без преувеличения, решается судьба страны. И от них потребуется высочайший профессионализм и максимальная самоотдача. Но даже в самых суровых условиях лирике тоже находится место. Подполковник Илья Мельников зачитал президенту стихотворение собственного сочинения про летчиков-бомбардировщиков.

Последние строки - это знаменитая фраза героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом. Именно с этими словами он вместе со штурманом направил подбитый самолет в скопление техники ВСУ под Артёмовском.

"Он повторил подвиги времен Великой Отечественной войны. Гастелло был не один", - отметил Путин.

Президент еще раз поблагодарил за ту чрезвычайно важную работу, которую, несмотря на смертельную опасность, выполняют люди в погонах. И отдельно оценил безукоризненные и эффективные действия ВВС в зоне спецоперации. Глава государства получил в подарок от военного летчика авиационные наручные часы с секундомером.

Они счастливые, добавил офицер: большой налет, всегда возвращались домой целыми.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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