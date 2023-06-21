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Мишустин рассказал о развитии сотрудничества с Катаром

22:25
  • среда
  • 21 июня 2023

Страны наладили партнёрство в энергетической сфере

Развитие сотрудничества между Россией и Катаром обсудили сегодня в Москве премьер-министр Михаил Мишустин и его коллега Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани, который находится в российской столице с рабочим визитом.

Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства. Российский премьер подчеркнул: Катар – ключевой партнёр России на Ближнем Востоке.

В энергетической сфере Москва и Доха наладили стратегическое партнёрство. И координируют действия на глобальном газовом рынке. Россия также более чем на 50 процентов нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

"Наши дружеские отношения основаны на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Российская сторона заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества", - отметил Мишустин.

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