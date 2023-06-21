В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон

В субботу салон откроют для всех желающих

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся 11-й международный военно-морской салон. Впервые местом его проведения стал кластер "Остров Фортов" в Кронштадте. Именно там располагается Музей военно-морской славы и выставочный центр. В экспозиции представлена продукция более 250 ведущих российских и иностранных участников.

Военно-морской салон - событие года для всех причастных к кораблестроению в России. Ярмарка достижений и звездный час для отечественных НИИ, конструкторских бюро, приборостроительных корпораций.

Десять лет подряд мероприятие проводилось в Санкт-Петербурге как в морской столице страны. Но теперь, похоже, будет новая домашняя площадка.

11-й международный военно-морской салон впервые в истории проводится в городе Кронштадт - на территории нового культурно-исторического пространства "Остров фортов". Здесь раньше были закрытые военные территории, свалки, а теперь - все для удобства горожан. Новенькая, с иголочки, набережная и экспозиционно-выставочный центр, построенный изначально для грандиозного музейного экспоната.

Этот экспонат - первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол". Теперь на вечной стоянке, как легендарный крейсер "Аврора". Внутри тоже музей. Есть в этом историчность: вокруг флагмана отечественного атомного флота расположились стенды с последними достижениями в области военного кораблестроения, да и вообще высоких оборонных технологий. Эта панель, похожая на школьную доску - радиолокационная станция обзора воздушного пространства.

"Собственное программное обеспечение, радиолокационная станция обладает уникальным возможностями и способностями обнаружения различных типов летательных аппаратов", - рассказал представитель конструкторского бюро- разработчика Владимир Оськин.

Сенсация салона - новейший подводный необитаемый робот "Клавесин -1РЭ". морской шпион-фиксатор для обследования объектов и рельефа на глубине от 5 метров до 6 километров. Работает при температуре от минус 4 до плюс 35 - хоть в Африку отправляй.

Кстати, гостей с черного континента было достаточно: и с особым вниманием они изучали именно беспилотные российские технологии. Закон рынка в действии - на качественный продукт спрос будет всегда.

"Действительно, у нас сегодня очень много иностранных делегаций, которые заинтересованы и беспилотниками, различным радиолокационным геометрическим оборудованием. Поменялась география заказчика, то есть направление его. Но количество и объем запросов на сегодняшний день не снизился. Наоборот, он расширяется", - пояснил исполнительный директор предприятия по производству беспилотных аппаратов Иван Анцев.

Сегодня и завтра на площадке салона - рабочие дни для официальных делегаций. В субботу салон откроют для всех желающих. Можно будет подняться на борт военных кораблей, которые пришвартованы у берегов Кронштадта. А еще увидеть показательные выступление российской авиационной группы "Стрижи".

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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