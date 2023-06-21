В парке "Музеон" проходит акция "Линия памяти"

Её участники зажигают 1418 свечей

В среду в Москве в парке "Музеон" на Крымской набережной проходит акция "Линия памяти". Она посвящена началу Великой Отечественной войны.

Её участники зажигают 1418 свечей, каждая из которых символизирует день самой страшной войны за всю историю человечества. Мемориальная акция в рамках Дня памяти и скорби проходит в Москве уже 9-й раз. Присоединится к ней может любой.

В 4:00 утра здесь прозвучит обращение Юрия Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. После этого будет объявлена минута молчания. Принять участие в акции - зажечь свою свечу и почтить память погибших воинов - можно весь день 22 июня до полуночи.

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