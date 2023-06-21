ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В парке "Музеон" проходит акция "Линия памяти"

22:31
  • среда
  • 21 июня 2023

Её участники зажигают 1418 свечей

В среду в Москве в парке "Музеон" на Крымской набережной проходит акция "Линия памяти". Она посвящена началу Великой Отечественной войны.

Её участники зажигают 1418 свечей, каждая из которых символизирует день самой страшной войны за всю историю человечества. Мемориальная акция в рамках Дня памяти и скорби проходит в Москве уже 9-й раз. Присоединится к ней может любой.

В 4:00 утра здесь прозвучит обращение Юрия Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. После этого будет объявлена минута молчания. Принять участие в акции - зажечь свою свечу и почтить память погибших воинов -  можно весь день 22 июня до полуночи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти"
Патриотическая акция "Линия памяти"
Патриотическая акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти"
Акция "Линия памяти"
Патриотическая акция "Линия памяти"
Патриотическая акция "Линия памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.