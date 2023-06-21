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Россия закрыла въезд в страну для 48 граждан Австралии

19:33
  • среда
  • 21 июня 2023

Это ответная мера

МИД России в среду объявил о запрете на въезд в нашу страну для 48 граждан Австралии. Это делается в качестве ответной меры на политически мотивированные санкции против россиян.
Bloomberg: ЕС смягчил очередной пакет санкций против России

В перечне министерства – австралийские журналисты, муниципальные депутаты, в том числе заместитель премьера правительства штата Виктория Джасинта Аллан. Полный список опубликован на сайте МИД России.

16 июня послу Австралии в Москве был заявлен протест в связи с решением австралийского правительства о расторжении договора аренды на земельный участок, где строится комплекс российского посольства в Канберре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Австралия "усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики".

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