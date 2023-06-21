Это произойдет к концу лета - началу осени

Попытки ВСУ контратаковать провалятся, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Он выразил мнение, что "боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени". "У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят", - сказал Риттер (цитата по РИА Новости).

Владимир Зеленский уже признал проблемы с контрнаступлением. Президент Украины констатировал, что оно продвигается медленнее, чем ему хотелось бы.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Путин побеждает Запад: президент России одерживает верх в сферах экономики, международных отношений и на поле боя. При этом Запад уже обанкротился, снабжая Киев оружием на десятки миллиардов долларов.

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